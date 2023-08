Sie haben die Flaschenpost im Wetzlarer Dom verfasst

Zwei der sechs Schreiner, die in den 1950er-Jahren die Verkleidung der Wetzlarer Domorgel bauten: Willi Meier (l.) und Adolf Müller (r.) haben am 10. Januar 1955 eine Nachricht unterschrieben, die dann als Flaschenpost bis zum Juni dieses Jahres in der Empore versteckt blieb. Im Dom haben sie Nachricht und Flasche nach knapp 70 Jahren nun mit Pfarrer Björn Heymer nun wieder angeschaut. Meiers Tochter Petra Kühn hatte den Kontakt zur Redaktion organisiert.