Sieg beim Wetzlarer Straßenmusikfestival geht nach Hannover 

Wetzlar. Das 2. Wetzlarer Straßenmusikfestival hat mehrere Sieger hervorgebracht. Mittels Zuschauervoting und einer Jury wurden am Sonntag unter den 18 Bands, Solisten und Gruppen die ersten drei prämiert. Den ersten Platz errang der 41-jährige Schlagzeuger „Mystical Mo“, Moritz Dortmund, aus Dortmund. In seiner Laudatio fand Musikschul-Lehrer Ludwig Jobst lobende Worte: „Wenn Carlos Santana da wäre, würde er dich sofort engagieren“. „Mo“ habe Latin Rhythm „at its best“ dargeboten. „Du hast gezeigt, dass das Schlagzeug ein vollwertiges Instrument ist“, sagte Jobst auf der Bühne vor dem Dom. „Mo“ habe die Zuhörer mit seinem Spiel sofort eingefangen und zum Mitmachen motiviert. Sein Spiel sei auf höchstem Niveau.