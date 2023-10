Simon & Garfunkel Tribute meets Classic

Wetzlar. Mit Liedern wie „The Sound of Silence“ und „Cecilia“ schufen Simon & Garfunkel poetische Hymnen für eine ganze Generation. Seit einigen Jahren spürt das Duo Graceland dem musikalischen Geist seiner Vorbilder nach. Sie erkannten, dass die Musik von Simon & Garfunkel wie geschaffen ist, sie mit dem Klang eines klassischen Streichensembles zu vereinen. Dieses Zusammenspiel präsentieren sie am Donnerstag, 28. Dezember, um 20 Uhr in der Stadthalle Wetzlar, Brühlsbachstraße 2b. Die Konzertbesucher erwartet ein Abend voller Emotion, eine Hommage an die 60er und 70er Jahre. Das Zusammenspiel der beiden Stimmen und zweier Gitarren mit den klassischen Instrumenten lässt die Songs von Simon & Garfunkel zu einem ausdrucksstarken und außergewöhnlichen Musikerlebnis werden. Karten gibt es von 29,90 bis 35,40 Euro bei der Tourist-Information Wetzlar, Domplatz 8 oder online auf www.echt-hartmann.de.