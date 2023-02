Sinfoniekonzert des Jungen Sinfonie-Orchester Wetzlar

Wetzlar. Am Sonntag, 19. März, gastiert das Junge Sinfonieorchester Wetzlar um 19 Uhr in der Wetzlarer Stadthalle, Brühlsbachstraße 2b. Unter der Leitung von Oliver Blüthgen erklingen Werke von Ludwig van Beethoven, Ludwig August Lebrun und Franz Joseph Haydy. Der Eintritt ist frei. Fördernde Mitglieder können auf Wunsch Plätze per E-Mail an info@jsow.de reservieren. Restplätze werden an der Abendkasse vergeben.