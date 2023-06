Singen macht Spaß, singen tut gut

Nach dem gemeinsamen Singen teilte sich die große Gruppe in mehrere kleine auf und sang zur Freude der Passanten und Geschäftsleute an verschiedenen Plätzen in der Altstadt, zum Beispiel im Dom, vor dem Dom, auf dem Eisenmarkt, dem Schillerplatz und im großen Konzertsaal der Musikschule. Eissalons wurden mit dem Lied „Ich lieb den Sommer“ beglückt in dem es heißt „Eis essen, Sonnenschein, so soll’s immer sein!“ Glücklich mit Eis im Bauch und Würmern im Ohr traten alle Schulen nach zwei Stunden wieder den Heimweg an.