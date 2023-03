Wetzlar. Die Sitzung des Fahrgastbeirates der Stadt Wetzlar findet am Mittwoch, 29. März, um 18 Uhr in der Kreisverwaltung Wetzlar, Karl-Kellner-Ring 51 statt. Tagesordnungspunkte sind unter anderem der Jahresbericht 2022 in den Umweltausschüssen Stadt Wetzlar und Lahn-Dill-Kreis, die Einführung in die Vergabe von Linienbündeln und den Linienbündeln für Braunfels, Ehringshausen, Haiger und Hüttenberg, hier Diskussion über Anregungen zum weiteren Ausschreibungsverfahren.