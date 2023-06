Wetzlar. Die öffentliche Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses der Stadt Wetzlar findet am Dienstag, 13. Juni, um 18 Uhr im Plenarsaal des Neuen Rathauses, Ernst-Leitz-Straße 30 statt. Tagesordnungspunkte sind unter anderem die Feststellung des Jahresabschlusses 2022 des Eigenbetriebs Wasserversorgung Wetzlar, die Satzung der Stadt Wetzlar über die Erhebung von Gebühren für die Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen, die Satzung über die Benutzung von Obdachlosenunterkünften in Wetzlar und verschiedene Grundstücksangelegenheiten in Wetzlar und Lahnau.