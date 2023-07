Wetzlar. Der Interkulturelle Rat Wetzlar trifft sich am Donnerstag, 6. Juli, um 18 Uhr im Plenarsaal des Neuen Rathauses, Ernst-Leitz-Straße 30, zu ihrer öffentlichen Sitzung. Tagesordnungspunkte sind unter anderem Berichte aus den Arbeitsgruppen, der Anlaufstelle Ukrainehilfe, zur Situation der Geflüchteten in Wetzlar und zum aktuellen Planungsstand des Interkulturellen Festes am 3. September.