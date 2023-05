Braunfels-Altenkirchen. Der Ortsbeirat Altenkirchen trifft sich am Donnerstag, 1. Juni, um 20 Uhr zu seiner Sitzung in der Pfarrscheune in der Pfarrgasse. Neben dem aktuellen Sachstand des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses und der Sanierung des Hochbehälters stehen die Unterbringung Geflüchteter auf der Tagesordnung sowie das Fazit der 1111-Jahrfeier.