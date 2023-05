Sitzung Sozialausschuss Wetzlar

Wetzlar. Der Sozial-, Jugend- und Sportausschuss der Stadt Wetzlar tagt am Montag, 5. Juni, um 18 Uhr im Plenarsaal des Neuen Rathauses, Ernst-Leitz-Straße 30. Tagesordnungspunkte sind die Satzung über die Benutzung von Obdachlosenunterkünften in der Stadt (Obdachlosensatzung) sowie die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Unterbringung von Personen im Sinne des Gesetzes über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen, beide Themen vorbehaltlich der Zustimmung des Magistrats am 5. Juni.