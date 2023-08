Smartphone Workshop für Kinder und Jugendliche

Wetzlar. Passend zur Urlaubszeit können Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren am Donnerstag, 24. August, lernen, wie sie mit ihrem Smartphone perfekte Fotos schießen. So können sie die Sommerferien nutzen, um im Leitz-Park ihre Fotografie-Kenntnisse zu erweitern und so im nächsten Urlaub schöne Erinnerungsfotos von ihren Abenteuern und Erlebnissen festhalten. Los geht es um 13 Uhr mit dem theoretischen Teil des Workshops. Dort tauchen die Teilnehmenden in die faszinierende Welt der Bildgestaltung ein und lernen, wie sie durch Perspektiven und Blickwinkel die Bildspannung beeinflussen können. Dabei lernen die Jungfotografen, wie sowohl der Vorder- als auch der Hintergrund die Bildsprache formen. Anschließend geht es raus in die Praxis, wo der Leitz-Park mit unzähligen Motiven und Möglichkeiten wartet. Im Anschluss geht es auf eine spannende Rallye durch das faszinierende Ernst Leitz Museum. Dort können sie ihre neu gewonnenen Kenntnisse direkt in die Praxis umsetzen und einzigartige Momentaufnahmen festhalten - und das nicht nur mit dem Smartphone. An den Fotostationen sind Kameras installiert. Die dort aufgenommenen Fotos können ausgedruckt direkt als Erinnerung mit nach Hause genommen werden. Der Kosten für den Workshop betragen fünfzehn Euro pro Person. Im Preis enthalten sind Getränke und Snacks vor Ort. Nach erfolgreicher Teilnahme gibt es eine Urkunde, die das neu erworbene Fotografie-Talent würdigt. Die Anmeldung ist bis Freitag, 18. August, per E-Mail an visitleitzpark@leica-camera.com möglich. Der Workshop dauert bis 17 Uhr. Die Altersempfehlung liegt bei 10 bis 14 Jahren. Alle Kinder und Jugendlichen haben zudem den ganzen August über freien Eintritt in das Museum.