Smartwatches können bei Herzerkrankungen nützlich sein

„Können Smartwatches Vorhofflimmern erkennen?“ Diese Frage beantwortete Oberarzt Georg Braig in seinem Vortag. Zunächst gab der Sportkardiologe eine kurze Einführung in das Thema Vorhofflimmern, deren Ursachen und Symptome. Vorhofflimmern ist eine Herzrhythmusstörung – das Herz schlägt unregelmäßig und zu schnell. Symptome können Herzrasen, Schwäche und Schwindel sein. „Unbemerkt und unbehandelt kann das Vorhofflimmern lebensbedrohlich für Herz und Gehirn werden, bis hin zu Herzschwäche und Schlaganfall“, erklärt Georg Braig. Um das zu verhindern und um Vorhofflimmern frühzeitig zu diagnostizieren, könnten Smartwatches von Nutzen sein. Die neuesten Geräte besäßen mittlerweile eine EKG-Funktion, mit denen man Vorhofflimmern erkennen könne. „Zu den Vorteilen der Nutzung von Smartwatches zählen unter anderem die einfache Anwendung, die Möglichkeit der Früherkennung, die geringen Kosten, die hohe Verbreitung, die große Motivation der Nutzer und das hohe Entwicklungspotential“, so der Oberarzt abschließend.