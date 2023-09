So ist das erste Down-Sportlerfestival in Wetzlar

Wetzlar. So viel Lebensfreude und Spaß verspürt man selten in Wetzlar: Als am Samstagvormittag hunderte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Downsyndrom samt ihren Familien feierlich auf den Sportplatz bei der Wetzlarer Goetheschule eingezogen sind, findet man in fast jeder Hand einen Luftballon und auf fast jedem Gesicht ein Lachen. „Das ist euer Tag“, ruft Moderator André Gatzke. „Quatsch! Jeder Tag ist euer Tag“, verkündet er mit jubelnder Resonanz aus der Menge.