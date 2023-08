So wollen Parteien im Lahn-Dill-Kreis Jugendliche ansprechen

Die Landtagskandidatin der Grünen, Emely Green, sagt, dass ihre Partei ihre Präsenz zielgruppenorientiert auf den sozialen Medien stärker ausbaut. Die Tendenz in der Informationsbeschaffung gehe bei der Jugend nämlich hin zu „Infotainment“, also unterhaltsamer Informationsvermittlung. Doch auch die Tagesschau, Tageszeitungen und Podcasts würden teilweise noch genutzt. Aber auch Gespräche bei Wahlkampfaktionen sowie Diskussionen in der Schule oder in der Grünen Jugend seien wichtig, um auch die Wichtigkeit von politischer Partizipation bewusst zu machen.