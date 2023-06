Sommer-Matinee mit „blechBrand Blasmusik“

Wetzlar. Am Sonntag, 25. Juni, steht um 11 Uhr auf Einladung des Kulturamtes die Formation „blechBRAND Blasmusik“ auf der Freilichtbühne im Rosengärtchen. Im Rahmen der Sommer-Matineen präsentiert die Musikkapelle mit Stammsitz in Lich neben szenetypischen Egerländer Klassikern, Blasmusik-Literatur, die in der Region sonst wenig oder gar nicht gespielt wird. Alpenländische Provenienzen gehören genauso dazu wie gewitzte Arrangements von jungen und modernen Blasmusik-Komponisten und Stücke alter tschechischer Meister. Bei schlechtem Wetter fällt das Konzert ersatzlos aus. Der Eintritt ist frei.