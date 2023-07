Sommer, Spiel und Spaß: Wetzlars Schüler begrüßen die Ferien

Die 4b von Manuela Hofmann freut sich über den Ferienbeginn an der Lotteschule Wetzlar. (© Erik Wohlert)

Hunderttausende Schüler in Hessen starten heute in die Ferien. Auch in Wetzlar freuen sich alle über den letzten Schultag.