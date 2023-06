Sommerkonzert der Kulturgemeinschaft

Wetzlar. Nach seinem erfolgreichen Deutschland-Debüt im Konzert der Wetzlarer Kulturgemeinschaft 2021 ist der österreichische Kontrabassist Marc-André Teruel am Samstag, 8. Juli, um 16 Uhr wieder auf der Sommerterrasse des Hotels Wetzlarer Hof zu Gast. Der 21-jährige Kontrabassist wurde gerade mit dem erstmalig vergebenen ICMA Classeek Award ausgezeichnet, der von „International Classical Music Awards“ und der Plattform für junge Künstler „Classeek“ vergeben wird. Mit seinem Duo-Partner, dem Gitarristen Ruben Herrmann, präsentiert er ein abwechslungsreiches Programm, auf dem Werke von de Falla, Piazzolla und Albéniz ebenso zu finden sind wie Filmmusik von Ennio Morricone aus „Cinema Paradiso“ oder Hits wie „Somewhere Over The Rainbow“ und Leonard Cohen’s „Hallelujah“. Karten zum Preis von fünfzehn Euro gibt es unter Telefon 06441-85160 oder per E-Mail an info@wetzlarer-kulturgemeinschaft.de.