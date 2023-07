Wetzlar. Im Rahmen der Sommermusiken findet das nächste Konzert am Sonntag, 9. Juli, um 17 Uhr in der Unteren Stadtkirche am Schillerplatz statt. Auf dem Programm steht Kammermusik von Johann Sebastian Bach, Josef Rheinberger und anderen. Zu Gast sind Ariane Köster, Oliver Blüthgen und Christopher Blüthgen, begleitet von Dietrich Bräutigam an der Orgel. Der Eintritt ist frei.