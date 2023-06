Wetzlar. Die Niedergirmeser Feuerwehr lädt am Freitag, 23. Juni, zur Sonnenwendfeier auf den Festplatz in Niedergirmes an der Dammstraße ein. „Mir Zwo“ unterhält mit Livemusik. Für Getränke und Speisen vom Grill ist gesorgt. Beginn ist um 18 Uhr.