Wetzlar. Das Tinko Kindertheater aus Gießen lädt für Samstag, 19. August, zu einem märchenhaften Spaziergang für die ganze Familie nach Wetzlar ein. Start ist um 10 Uhr in der Phantastischen Bibliothek, Turmstraße 20. Dort warten nicht nur tausende Bücher aus den Bereichen Märchen, Sagen, Mythen, Fantasy und Science-Fiction, sondern auch Clown Charlie vom Tinko Kindertheater. Er begeistert mit Geschichten anderer Spaßmacher wie Till Eulenspiegel und magischen Zaubertricks nicht nur die Kinder. Im Anschluss nimmt Karlo Brenner, als „Bommel“ die Gruppe mit auf seinen Streifzug zu markanten und historischen Orten der Wetzlarer Stadtgeschichte. Mit seiner liebenswürdigen Art versteht er es, die Kinder in seine Erzählungen einzubeziehen. Mit einem „Iah“ werden die Familien dann auf ihrem weiteren Weg überrascht und erleben eine kurze Spielszene aus den Bremer Stadtmusikanten. Den Abschluss bildet der Besuch im Lottehof. Hier wartet der junge Goethe bereits auf sein Publikum und benötigt dringend Ratschläge, wie er das Herz seiner Lotte am besten erobern kann. Die Teilnahme ist für alle Familien kostenlos. Die Teilnahme ist begrenzt. Wer Ideen hat oder einfach mit spazieren will, meldet sich per E-Mail an tickets@tinko-kindertheater unter Angabe der teilnehmenden Personenzahl an.