SPD Dutenhofen ehrt Lutz Glöckler

Der SPD-Ortsverein Dutenhofen lädt am 21. Mai ab 18 Uhr zum Bürger- und Vereinsdialog mit Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD) in den Gasthof „Adler“ ein. Im Landtagswahlkampf ist SPD-Kandidatin Cirstin Kunz am 14. September ab 17.30 Uhr in der Grillhütte Dutenhofen zu Gast.