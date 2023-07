Wetzlar-Hermannstein. Der SPD-Ortsverein Hermannstein-Blasbach bietet im Rahmen seiner Veranstaltung „SPD on Tour“, am Samstag, 15. Juli, um 15 Uhr eine Führung durch die Leica Welt Wetzlar an. Auf der Tour wird der Entstehungsprozess der Leica Produkte, wie Kameras, Objektive und Ferngläser gezeigt. Der Tag soll im Café Leitz ausklingen. Treffpunkt ist das Foyer des Ernst-Leitz-Museums. Interessierte werden gebeten, sich zwecks besserer Planung unter der Telefonnummer 06441-3812660 oder per E-Mail an post@spd-hermannstein-blasbach.de anzumelden. Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 25 Personen, der Eintritt fünf Euro.