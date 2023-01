Spende für Menschen mit Handicap aus Büblingshausen

WETZLAR. Das Fußball-ID-Team und das Inklusions-Team des RSV Büblingshausen hatten Besuch im Training. Der Geschäftsführer der Firma Janisch Dienstleistungen, Robert Moeller kam mit Assistentin Tanja Bauer in die Sporthalle der Goethe-Schule in Wetzlar und brachte eine Spende mit. Das Team um Trainer Heinz Hanisch und Abteilungsleiter Karsten Dähnrich freute sich über einen Spendenscheck in Höhe von 1000 Euro.