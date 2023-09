Spendenaktion der Stiftung der Sparkasse Wetzlar

Wetzlar. Die Stiftung der Sparkasse Wetzlar startet am Montag, 11. September, die Spendenaktion „Projekte für unsere Region“. Gefördert werden in diesem Jahr 10 Projekte, mit jeweils 1840 Euro. Gemeinnützige Vereine und Organisationen im Geschäftsgebiet der Sparkasse Wetzlar können in der Zeit vom 11. bis zum 24. September, ihren Projektvorschlag über die Internetseite www.sparkasse-wetzlar.de einreichen. Schriftliche Bewerbungen werden nicht berücksichtigt.