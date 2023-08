Sperrung der Siechhofstraße wegen Bauarbeiten

Wetzlar. Zur Errichtung eines Hausanschlusses in Höhe der Pestalozzistraße muss für Arbeiten seitens der enwag die Siechhofstraße in Niedergirmes in diesem Bereich voll gesperrt werden. Beginn der Maßnahme ist Montag, 28. August, um 6 Uhr. Die Sperrung wird spätestens am Samstag, 2. September, um 17 Uhr beendet sein, teilt die Straßenverkehrsbehörde der Stadt Wetzlar mit. Die Umleitung erfolgt aus beiden Richtungen über Hermannsteiner Straße, Philipsstraße, Gabelsbergerstraße, Dammstraße und umgekehrt. Aus der Pestalozzistraße kommend, kann die Siechhofstraße in Fahrtrichtung links befahren werden. Von der Sperrung ist auch der Stadtbusverkehr der Linie 12/13 (Krankenhaus-Bahnhof/ZOB-Aßlar) betroffen. Die Haltestelle „Siechhof“ kann in dieser Zeit nicht bedient werden, der Linienweg wird geändert. Es kommt zur Verschiebung von Fahrzeiten im Minutenbereich. Der geänderte Fahrplan ist auf der Seite der Lokalen Nahverkehrsorganisation der Stadt Wetzlar auf www.rmv.de/wetzlar einsehbar. Betroffen von der Sperrung ist auch die VLDW-Linie 240. Nähere Informationen hierzu gibt es auf www.rmv.de/vldw.