Sperrung des Karl-Kellner-Rings in Wetzlar führt zu Staus

Die Sperrung des Karl-Kellner-Rings führt am Samstag und Sonntag zu Warteschlangen an der Ampel Richtung Neustadt. (© Lothar Rühl)

Die Sperrung des Karl-Kellner-Rings führt am Samstag und Sonntag zu Warteschlangen an der Ampel Richtung Neustadt. (© Lothar Rühl)

Die Sperrung der Straße direkt neben der Großbaustelle am Kreishaus hat am Samstag für Verkehrsbehinderungen mitten in der Stadt gesorgt. Am Sonntag ist auch noch kein Durchkommen.