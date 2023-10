Wetzlar. Die Wetzlarer Goethe-Gesellschaft lädt für Montag, 9. Oktober, um 19.30 Uhr zu einem Vortrag in die Phantastische Bibliothek Wetzlar, Turmstraße 20 ein. Professor Dr. Wolfgang Bunzel, Leiter der Forschungsstelle Romantik beim Freien Deutschen Hochstift in Frankfurt, wird in seinem Vortrag die wichtigsten Spielarten des romantischen Märchens vorstellen. Er geht dabei auf Texte von Novalis, Ludwig Tieck, Clemens Brentano, E.T.A. Hoffmann und Bettine von Arnim ein.