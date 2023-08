Spielen, Singen und Bewegen für Kinder bis vier Jahren

Wetzlar. Bei der Volkshochschule Wetzlar beginnen Mitte September Zumbini-Kurse rund um Spiel, Tanz und Gesang für Kleinkinder von null bis vier Jahren mit einem Erwachsenen. Ab Mittwoch, 13. September, findet der Kurs von 16.30 bis 17.15 Uhr im Kinder- und Familienzentrum Dalheim statt (Kurs 232-3815). In Niedergirmes (Kurs 232-3816) startet der Kurs am Freitag, 15. September, und findet von 16 bis 16.45 Uhr statt. Es werden Instrumente ausprobiert, mit Tüchern gespielt und getanzt. Die Gebühr beträgt 51 Euro pro Eltern-Kind-Paar für 12 Kurstermine. Um Anmeldung bis Dienstag, 5. September, wird gebeten unter Telefon 06441-994301, per E-Mail an vhs@wetzlar.de oder im Internet auf www.vhs-wetzlar.de.