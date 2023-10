Spielenachmittage im Europabad Wetzlar

Wetzlar. Tauchschnupperkurse, Wasserspiele mit Wasserspielgeräten, Kanu- und Kajakfahrten und diverse Aktionen der Wetzlarer Schwimmvereine: All das ist im Europabad Wetzlar wieder regelmäßig möglich. Vom 5. November bis zum 17. März finden die Spielenachmittage alle 14 Tage sonntags von 14.30 bis 16.30 Uhr (außer im Dezember, hier findet nur ein Kurs am 10. Dezember statt) wieder in Zusammenarbeit des Europabades mit dem Tauch-Club Wetzlar, dem Kanu-Club Wetzlar sowie dem DLRG-Ortsverband statt. Die Teilnahme ist begrenzt. Alle Kurs-Termine gibt es online auf https://tinyurl.com/yc5eyuhp.