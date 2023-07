Spielplatzaktion in Niedergirmes

Wetzlar. Das Jugendzentrum „Girmeser Villa“ startet ab Montag, 10. Juli wieder die Spielplatzaktion auf den Niedergirmeser Spielplätzen. Wie schon in den vergangenen Jahren, werden über die Sommerferien (24. Juli bis 1. September) und auch darüber hinaus montags der „Baggerspielplatz“ in der Silcherstraße und mittwochs der „Holzspielplatz“ in der Pestalozzistraße, jeweils von 15 bis 17 Uhr, vom Team des Jugendzentrums bespielt. Alle Kinder zwischen 6 und 12 Jahren sind eingeladen, die Spielplätze und das Jugendzentrum-Team zu besuchen und an den wechselnden Angeboten auf den Spielplätzen teilzunehmen: Von Basteln über Spiele bis hin zu Kinderschminken und Tischtennis ist alles bei. Zusätzlich wird in diesem Jahr das „Spielmobil“ aus dem Spielhaus Dalheim vom 24. Juli bis zum 11. August, jeweils montags bis freitags, von 15.30 bis 18.30 Uhr am Holzspielplatz stehen. Unterstützt wird das Team des Jugendzentrums „Girmeser Villa“ dabei durch das Familienzentrum Niedergirmes, den Kinderschutzbund und das Quartiersmanagement Niedergirmes.