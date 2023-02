Stadt schreibt „Inklusionspreis“ aus

Wetzlar. Die Stadt Wetzlar schreibt auch in diesem Jahr einen mit 1.000 Euro dotierten „Inklusionspreis“ aus. Damit sollen Projekte und Initiativen auszeichnet werden, die innovative Wege der Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen gehen. Es können Organisationen, Einrichtungen, Initiativen, Arbeitgeber oder Vereine vorgeschlagen werden. Konkret werden Projekte gesucht, die Menschen mit und ohne Behinderungen zusammenbringen und neue Wege des Miteinanders gehen. Auch Eigenvorschläge sind möglich. Bewerbungen werden bis Freitag, 19. Mai, vom Magistrat der Stadt Wetzlar, Geschäftsstelle des Behindertenbeirats, Ernst-Leitz-Straße 30, 35578 Wetzlar, oder per E-Mail an behindertenbeirat@wetzlar.de, entgegengenommen. Voraussetzung für eine Bewerbung ist, dass das Projekt in der Stadt Wetzlar angesiedelt ist und aktuell läuft oder im Jahr 2022 abgeschlossen wurde. Die Jury setzt sich aus Mitgliedern des Behindertenbeirats zusammen. Nähere Informationen und das Bewerbungsformular sind im Internet zu finden auf www.wetzlar.de/rathaus/preise/inklusionspreis.de.