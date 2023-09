Stadt Wetzlar sammelt Gartenabfälle

Wetzlar. Auch in diesem Herbst sammelt die Stadt Wetzlar wieder an zwei Samstagen (28. Oktober und 4. November) Grünschnitt und kompostierfähige Gartenabfälle ein. Es werden nur biogene Gartenabfälle in haushaltsüblichen Kleinmengen von Privatpersonen aus dem Bereich Wetzlar kostenfrei angenommen. Äste sowie Baum- und Strauchschnitt dürfen eine Stärke von 15 Zentimetern nicht überschreiten und sollten vor Anlieferung mit Naturmaterial gebündelt werden. Die genauen Standorte und -zeiten können online auf www.stadtreinigung-wetzlar.de nachgelesen werden. Die Stadt Wetzlar weist darauf hin, dass ein Ablagern von Gartenabfällen vor bzw. nach den Aktionen nicht gestattet ist. Grünschnitt kann außerdem über die städtische Annahmestelle für Gartenabfälle in Dalheim entsorgt werden. Rückfragen an das Servicebüro der Stadtreinigung per E-Mail an wertstoffhof@wetzlar.de oder unter Telefon 06441-99-7070.