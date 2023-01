Stadt Wetzlar sucht Schöffen

Das verantwortungsvolle Schöffenamt verlange in hohem Maße Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und Reife des Urteils, aber auch geistige Beweglichkeit und, wegen des manchmal anstrengenden Sitzungsdienstes, auch gesundheitliche Eignung, so die Stadt. Die Stadtverordnetenversammlung und der Jugendhilfeausschuss der Stadt Wetzlar schlagen dem Schöffenwahlausschuss beim Amtsgericht Schöffen vor. Die Vorschlagslisten werden in der Stadtverordnetenversammlung und im Jugendhilfeausschuss beschlossen. In der zweiten Jahreshälfte 2023 werden aus diesen Vorschlägen die Haupt- und Hilfsschöffen sowie die Jugendschöffen gewählt.