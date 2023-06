Wetzlar. Am Samstag, 1. Juli, bietet Stadtführerin Helena Fernandes da Fonseca eine Stadtführung auf Portugiesisch an. Treffpunkt ist um 16 Uhr am Stadtmodell am Dom. Karten gibt es für sechs Euro bei der Tourist-Information Wetzlar, Domplatz 8 oder online auf https://www.wetzlar.de/tourismus/planen-und-buchen/oeffentlichefuehrungen.php. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.