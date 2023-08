Wetzlar. Die Tourist-Information bietet am Samstag, 12. August, eine Stadtführung in russischer Sprache durch die Wetzlarer Altstadt an. Interessierte treffen sich um 16 Uhr mit Stadtführerin Alla Scheidemann am Stadtmodell am Dom. Karten zum Preis von sechs Euro gibt es in der Tourist-Information, Domplatz 8, Telefon 06441-997755 oder auf www.wetzlar-tourismus.de. Eine Voranmeldung ist erforderlich.