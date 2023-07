Stadtführung mit Goethe Begrüßung in Wetzlar

Wetzlar. Johann Wolfgang Goethe in Wetzlar hautnah erleben – Interessierte können sich am Samstag, 22. Juli, bei einer Mischung aus Theater und Stadtführung in die Zeit von 1772 zurückversetzen lassen. Treffpunkt der eineinhalbstündigen „Stadtführung mit anschließender Goethe Begrüßung“ mit Stadtführerin Hannelore Neumann, ist um 15 Uhr am Stadtmodell am Dom. Der junge Goethe, gespielt von Sven Bühler, begrüßt die Gäste im Anschluss und berichtet auf einem kurzen Spaziergang durch die Altstadt von seinen Erfahrungen aus dem Sommer 1772.