Stadtführung zum Thema „Redensarten“

Wetzlar. Die Stadtführung „Redensarten in Wetzlar auf Schritt und Tritt“ am 8. Oktober, verbindet die spannende Stadtgeschichte Wetzlars mit altbekannten Redensarten und beleuchtet die Entstehung und Hintergründe dieser Redensarten. Die Wetzlarer Stadtführerin Yvonne Sahm führt 90 Minuten lang durch die Wetzlarer Altstadt und erläutert, wo die Maus keinen Faden abbeißt, was das Maß aller Dinge war und wo Hopfen und Malz verloren waren. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr an der Tourist Information-Wetzlar, Domplatz 8. Karten kosten 6 Euro und sind bei der Tourist-Information Wetzlar, Domplatz 8, per E-Mail an tourist-info@wetzlar.de erhältlich. Eine Anmeldung ist erforderlich.