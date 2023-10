Wetzlar. Wetzlar historisch erleben können Interessierte bei der Kostümführung „Stadtgespräch bei Nacht“. Durch verwinkelte abendliche Altstadtgassen folgen die Teilnehmer den Schauspielern und erfahren amüsante Anekdoten und Tratsch. Stadtführer Karl-Otto Brenner und Dieter Dörfler spielen im historischen Gewand und entführen in die Zeit des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Treffpunkt ist am Samstag, 4. November, um 20 Uhr vor der Tourist-Information, Domplatz 8. Karten gibt es für zwölf Euro online im Ticketshop auf www.wetzlar-tourismus.de oder in der Tourist-Information, Telefon 06441-997755. Eine Anmeldung ist erforderlich.