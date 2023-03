Stadthalle Wetzlar: Parkhaussanierung der dickste Brocken

In der Altstadt hatte man gehofft, die Tiefgarage der Stadthalle könne während der Bauzeit der Domhöfe als Ausweichquartier für Beschäftigte und Besucher dienen, die die Parkplätze am und im Stadthaus nicht mehr nutzen können. Allerdings muss an der Stadthalle dringend saniert werden, voraussichtlich ab Herbst. (© Pascal Reeber)