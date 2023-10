Wetzlar. Aufgrund einer innerbetrieblichen Veranstaltung schließt der Wertstoffhof im Dillfeld am Freitag, 20. Oktober, um 11.30 Uhr. Die Anlieferung von Abfällen und Wertstoffen ist an diesem Tag nur vormittags von 10 bis 11.30 Uhr möglich, nicht mehr am Nachmittag.