Stadtreinigung zieht Altpapiercontainer auf der Lahninsel ein

Wetzlar. Der Eigenbetrieb Stadtreinigung Wetzlar teilt mit, dass der Altpapier-Depotcontainer auf der Lahninsel während des bevorstehenden Gallusmarktes vom 12. bis 15. Oktober, bereits am Montag, 9. Oktober, eingezogen wird. Nach dem Abbau des Jahrmarktes – voraus-sichtlich im Laufe der 42. Kalenderwoche - wird er wieder wie gewohnt den Bewohnern der Altstadt, welche Platz bedingt keine Altpapiertonne auf dem eigenen Grundstück stellen können, zur Verfügung stehen. Die betroffenen Altstadtbewohner werden gebeten, Altpapier und Kartonagen zwischenzeitlich am Wertstoffhof, Dillfeld 37, kostenfrei zu entsorgen. Öffnungszeiten sind dienstags bis freitags von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr sowie samstags von 09 bis 14 Uhr. Für Rückfragen steht das Servicebüro der Stadtreinigung Wetzlar per E-Mail an wertstoff-hof@wetzlar.de oder unter der Telefon 06441-99-7070 zur Verfügung.