Stadtteilfest in Dalheim

Wetzlar. Die Stadt Wetzlar/Dalheim Treff laden von Freitag, 7. Juli bis Sonntag, 9. Juli, zum Stadtteilfest nach Dalheim ein. Gefeiert wird das 30-jährige Jubiläum des Spielhauses. Eröffnet wird es am Freitag, um 15 Uhr, in der Neukölln-Anlage, am Bolzplatz, mit einem Spielfest, Flohmarkt, Bastelangeboten, Bungee Trampolin und vieles mehr. Ab 18 Uhr gibt es Musik und Unterhaltung. Samstag findet von 15 bis 18 Uhr der „Vereinstag“ statt. Es gibt Vorführungen der Vereine und kreativen Angebote. Die Unterhaltung ab 18 Uhr übernimmt der Künstler Matthias Jarzombek und der Union-Chor – Chor meets Rock. Mit einem ökumenischen Gottesdienst um 10 Uhr, geht es in den Sonntag, der anschließend mit einem Frühschoppen ausklingt.