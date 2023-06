Wetzlar. Wegen des städtischen Betriebsausflugs bleibt die Stadtverwaltung Wetzlar am Freitag, 30. Juni, einschließlich der Stadtteilbüros geschlossen. Auch die Stadtbibliothek und die vhs bleiben an diesem Tag zu. Die städtischen Museen sind jedoch geöffnet, auch die Annahmestelle für Grünabfälle ist von 10 bis 16 Uhr regulär in Betrieb.