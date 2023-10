Stahlzeit – Tribute to Rammstein

Wetzlar. Die Band Stahlzeit zollt mit einer neuen Show „Rammstein“ Tribut. Stahlzeit lebt im Takt des musikalischen Brachial-Herzschlags. Eingebettet in ein Hitfeuerwerk aus Rammstein-Songs präsentieren Stahlzeit am Freitag, 10. November, um 20 Uhr in der Buderus Arena Wetzlar, Wolfgang-Kühle-Straße 1 ihre aktuelle Live-Show „Schutt + Asche“. Karten gibt es für 47,90 (zzgl. Gebühren) online auf www.kbemmert.de und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.