Start ins Master-Studium in Wetzlar

51 Studierende haben sich im Studiengang Prozessmanagement eingeschrieben, 43 studieren am Spilburg-Campus in Wetzlar, neun am Campus Frankenberg. In Wetzlar starten zudem in den Studiengängen Systems Engineering und Technischer Vertrieb 25 respektive 14 Studierende. Bereits Mitte April wurden 21 angehende Master im jüngsten Studiengang „Future Skills und Innovation“ begrüßt. Die Gesamtzahl der Master-Studierenden steigt damit auf 212.