Wetzlar. Auf Einladung der Schnitzlerschen Buchhandlung liest Stefan Hornbach am Donnerstag, 7. September, aus seinem Roman „Den Hund überleben“. Beginn ist um 19 Uhr in der Weißadlergasse 5. Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon 06441-45101 oder per E-Mail an info@schnitzler-buch.de.