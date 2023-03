Sternsinger sammelten 13.820 Euro für Kinder

Wetzlar. Zwei Jahre lang waren die goldenen Kronen im Schrank geblieben. Denn in der Corona-Zeit durften die Heiligen drei Könige nicht ausziehen, um ihren Segen in die Häuser bringen. Doch in diesem Jahr konnten die Sternsinger endlich wieder starten. Hoch motiviert und in prächtigen Gewändern klingelten sie Anfang Januar an zahlreichen Türen, besuchten Privathaushalte, Seniorenheime, Geschäfte, Behörden und das Hospiz. In den Rollen von Caspar, Melchior und Balthasar sangen die Kinder das Lied vom Stern über Bethlehem, sie berichteten in Reimen von der Geburt des Jesuskinds und segneten die Häuser und ihre Bewohner. Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen“ sammelten sie Spenden für Kinder in Indonesien und Bangladesch. Rund vierzig Mädchen und Jungen aus den verschiedenen Stadtteilen und Kirchorten der Stadt waren an der Aktion beteiligt. Und jetzt wurde das Spendenergebnis bekannt gegeben: Insgesamt habe die Sternsinger in Wetzlar 13.820 Euro zugunsten des Kindermissionswerks der Sternsinger und der von der Wetzlarer Hilfsorganisation NETZ betriebenen Partnerschule in Bangladesch gesammelt.