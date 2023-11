Wetzlar. Das öffentliche Stifterforum der Bürgerstiftung Wetzlar findet am Mittwoch, 22. November, um 19 Uhr in der Theodor-Heuss-Schule Wetzlar, Sportparkstraße 1 statt. Bürgerstiftungen wirken langfristig und können gleichzeitig schnell Ressourcen und Unterstützung für lokale Projekte bereitstellen. Gemäß der Satzung wird über die Aktivitäten und den Finanzstatus der Stiftung berichtet. Außerdem bietet Frau Oberstudiendirektorin Benner eine Führung durch die neuen Räume der Theodor-Heuss-Schule an. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zum Austausch und Diskussion. Der Eintritt ist frei, um eine Spende zugunsten der Theodor-Heuss-Schule wird gebeten.