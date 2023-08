Stiftungsjubiläum „Kirche der Offenen Tür“ in Naunheim

Wetzlar-Naunheim . Die Stiftung der evangelischen Kirchengemeinde Naunheim „Kirche der Offenen Tür“, feiert am Sonntag, 24. September, um 19 Uhr in der Naunheimer Kirche, ihr 15-jähriges Bestehen. Der Abend steht unter dem Motto: „Fotokunst trifft Literatur und Musik“. Mit einer Fotoausstellung in Memoriam von Erich Heinrich und musikalische Beiträge von dem Bläserensemble Philharmonisches Orchester Gießen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.