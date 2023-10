Stinkbombe gegen Obdachlose in Wetzlar

Wetzlar. Ungewöhnlicher Einsatz für Polizei und Feuerwehr am Freitagmittag in Wetzlar. Gegen Mittag hatten Anwohner aus dem Bereich rund um Karl-Kellner-Ring und Sophienstraße einen üblen Gestank gemeldet, als Ursprung wurde das Commerzbank-Hochhaus genannt, in dem sich seit diesem Sommer das städtische Jugend- und Sozialamt befinden. Die Wahrnehmung der Geruchsbelästigung reichten von Gülle bis zu Erbrochenem und Hundekot. Zeitweise hätten Passanten am Karl-Kellner-Ring Mund und Nase mit Tüchern vor dem Gestank zu schützen versucht, berichtete ein Polizeisprecher.